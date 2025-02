Mit Blick auf die Branchen zählten europaweit zu den wenigen Verlierern vor allem die Baubranche sowie Bergbauaktien, was vor allem den Zollsorgen geschuldet sein dürfte. Die Papiere des Stahlherstellers ArcelorMittal etwa gaben in Paris 2,6 Prozent ab und Voestalpine in Wien verloren 1,3 Prozent. Moderate Verluste von um die 0,3 Prozent verbuchten Bergbauaktien wie die von Rio Tinto oder Anglo American .