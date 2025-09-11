Geht es nach den Experten der Helaba, ist nicht mit einer Leitzinssenkung durch die EZB zu rechnen. Die Währungshüter hätten zuletzt immer wieder auf ihr Empfinden hingewiesen, mit der derzeitigen Geldpolitik gut positioniert zu sein. Die Experten halten es eher für möglich, dass die Verbraucherpreise aus den USA für Furore sorgen. Schliesslich seien diese «das letzte Datenschwergewicht» vor dem Fed-Entscheid in der kommenden Woche, bei dem eine Zinssenkung erwartet wird.