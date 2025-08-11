Für den britischen FTSE 100 ging es zum Wochenstart um 0,14 Prozent auf 9.108 Punkte nach oben. Der Schweizer SMI stieg um 0,43 Prozent auf 11.918 Punkte. Über allem schwebt aber nach wie vor der Zollstreit der Schweiz mit den USA - eine rasche Einigung ist dabei nicht zu erwarten, wie US-Finanzminister Scott Bessent in einem Interview mit der japanischen Zeitung «Nikkei» andeutete.