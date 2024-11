Nach der moderaten Vortageserholung haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag weitgehend stagniert. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag praktisch unverändert bei 4.759 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone ein Wochenminus von rund 0,6 Prozent an.