AFX) - An den europäischen Börsen wollen sich die Anleger zum Beginn einer Notenbankwoche nicht klar positionieren. Sie blicken mit etwas Ehrfurcht auf kommende Zinsentscheidungen, allen voran jener der US-Notenbank Fed wegen zuletzt grösser gewordener Ansprüche. Im Wochenverlauf tagen ausserdem die Währungshüter von der Bank of England sowie der Bank of Japan.