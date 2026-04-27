Laut dem US-Nachrichtenportal Axios schlug der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der unter anderem für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstrasse vor. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht. Der Ölmarkt bleibt skeptisch, da laut dem Bericht der Atomstreit erst später geklärt werden soll. Gerade dieser ist aber einer der wichtigsten Punkte für Washington.