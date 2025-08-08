Im Pharmasektor waren Sandoz nach den Vortagesgewinnen mit über vier Prozent einer der Verlierer. Eine Abstufung von Jefferies auf «Hold» zog Gewinnmitnahmen nach sich. Besser sah es bei einem anderen Schweizer Wert aus. Novartis stiegen leicht, nachdem Morgan Stanley den Wert von «Underweight» auf «Equalweight» hochgestuft und das Kursziel von 91 auf 100 Franken angehoben hatte.