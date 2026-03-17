Europas Börsen haben sich am Dienstag erneut abwartend verhalten. «Die Anleger fokussieren sich weiter auf die Ereignisse im Nahen Osten und die Sperrung der Strasse von Hormus», schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. «Ein Barrel Öl notiert wieder über 100 US-Dollar und hält damit die steigenden Inflationserwartungen und Konjunkturängste am Leben», verwies er auf die Notierung der Nordseesorte Brent.