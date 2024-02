Mehr Bewegung als am Gesamtmarkt gab es bei Einzelwerten. Hier standen zwei französische Titel im Zentrum. So fielen einerseits L'Oreal mit Verlusten von 5,7 Prozent auf. Die Nachfrageschwäche in Nordasien hatte den französischen Kosmetikkonzern im Schlussquartal überraschend deutlich gebremst. Die Analysten von Bernstein sprachen von einer massiven Enttäuschung. Verantwortlich dafür sei fast ausschliesslich das China-Geschäft gewesen.