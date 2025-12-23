Stärkster Sektor waren die Pharmawerte. Der Kurstreiber hier hiess Novo Nordisk . Die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy als Tablette in den USA liess den Wert um über sieben Prozent steigen. Mit der ersten Tablette gegen Übergewicht werden nun auch Patienten erreicht, die eine Abneigung gegen Spritzen haben. Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für sogenannte GLP1-Abnehmmittel gegen den starken US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die Amerikaner haben mit ihrem eigenen injizierbaren Gewichtssenker Zepbound den Dänen Marktanteile abgenommen, weil das Medikament als effektiver gilt.