Nach wechselhaften Signalen von der US-Konjunktur könnten die Inflationszahlen nun Hinweise auf den weiteren Zinspfad in den USA geben. «Hier stellt sich die Frage, ob die Notenbanker in ihrer Zuversicht bestätigt werden, dass sich die Teuerung in Richtung des Zielwertes von zwei Prozent zubewegt», so die Volkswirte der Helaba. «Im September dürfte sich die Disinflation fortgesetzt haben.» Mit einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen sei aber nicht zu rechnen.