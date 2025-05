In dem moderaten Anstieg machte sich auch eine gewisse Vorsicht bemerkbar. «Stand jetzt ist es nur schwer vorstellbar, dass ein US-Präsident Trump ohne grössere Störfeuer zu den nächsten Deals schreitet und sich so das Zollthema am Ende zwar nicht in Luft auflöst, aber sehr viel weniger Schaden anrichtet als noch vor fünf Wochen angenommen, warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.