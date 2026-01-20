Die Verluste werden auch als Gegenreaktion auf die vorherige Rally gewertet. So sprach Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC, von einer «gesunden Verschnaufpause». Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets verwies auf den noch immer zu grossen Optimismus an den Börsen, besonders in den USA. «Trotz des bevorstehenden Zollstreits 2.0 zwischen den USA und der EU und geopolitischer Risiken ist die Stimmung an der Wall Street gut, um ehrlich zu sein, zu gut», so Henke. «Ein solch grosser Optimismus ist ein Warnsignal für eine Korrektur, zumal der S&P 500 charttechnisch angeschlagen ist.»