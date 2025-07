Die Aktienmärkte in Europa haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Damit endete die moderate Aufwärtsbewegung der Vortage. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um knapp ein Prozent auf 5.385,01 Punkte. Ausserhalb des Euroraums verlor der Schweizer SMI 1,12 Prozent auf 11.996,35 Punkte, während der britische FTSE 100 0,47 Prozent auf 8.933,59 Punkte einbüsste.