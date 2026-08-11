Zur Zurückhaltung trugen auch die Ölpreise, die sich auf weiterhin hohem Niveau bewegten, bei. Sie spiegelten damit die unklare Lage im Iran-Krieg wider. So scheinen sich die Fronten wieder zu verhärten. Nach der Führung in Teheran macht nun auch US-Präsident Donald Trump Entschädigungszahlungen zur Bedingung für künftige Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts mit dem Iran. Der Iran solle für alle Menschen zahlen, die in der Vergangenheit von iranischer Seite schwer verletzt oder getötet worden seien.