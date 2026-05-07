Unter den steigenden Technologietiteln machte unterdessen ein Wert aus der zweiten Reihe auf sich aufmerksam. AMS Osram sprangen nach Quartalszahlen um fast 30 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem wartete AMS Osram mit einer Ankündigung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) auf und verwies dazu auf eine Entwicklungsvereinbarung mit einem nicht näher genannten Industriepartner für Rechenzentren. Zusätzlich gab es einen Auftrag für KI-gestützte Augmented-Reality-Smart-Glasses.