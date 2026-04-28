«Die Verhandlungen sind festgefahren: Washington fordert eine sofortige Klärung des Atomprogramms, während Teheran auf Zeit spielt und priorisiert, den militärischen Konflikt sowie die Spannungen im Golf zu entschärfen», hiess es in einer Einschätzung des Analyse-Dienstes Index Radar. «Einmal mehr scheint die Lage somit festgefahren und es mehren sich die Stimmen, dass der Konflikt noch einige Wochen andauern könnte oder sogar weiter eskaliert.»