An der Spitze bei den europäischen Sektoren lagen Technologiewerte. Der Branchenindex notierte zuletzt 1,2 Prozent im Plus. Für die Aktie des Chipausrüsters ASML ging es um 3,2 Prozent nach oben, STMicroelectronics rückten 4,2 Prozent vor. Gefragt wahren auch Rohstoffwerte. Der Sektor erholte sich damit etwas von den jüngsten Verlusten.