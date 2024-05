An Europas Börsen ging es am Mittwoch vor den US-Verbraucherpreisen am Nachmittag verhalten zu. Am Mittag tendierten die Märkte daher wenig verändert. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stagnierte bei 5082,95 Punkten. Der französische Cac 40 verlor 0,15 Prozent auf 8213,91 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,19 Prozent auf 8444,45 Punkte anzog.