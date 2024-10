Zurückhaltung hat auch am Dienstag die Lage an den europäischen Aktienmärkten geprägt. Vor Zahlen der Google -Mutter Alphabet hielten sich die Marktteilnehmer zurück. Mit Microsoft , Meta , Apple und Amazon stehen gleich vier weitere US-Schwergewichte mit Quartalsberichten in den Startlöchern und eine ganze Reihe europäischer Unternehmen wird ebenfalls Zahlen vorlegen.