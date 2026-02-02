Unter Druck stand zum Wochenbeginn der Rohstoffsektor . Er verlor knapp 2 Prozent und weitete den Rücksetzer vom Freitag aus. In London drückten die Verluste an den Metallbörsen auf die Papiere der zahlreichen Bergwerkskonzerne. Im Leitindex FTSE 100 lagen mit Glencore , Anglo American , Antofagasta , Fresnillo und Endeavour Mining fünf Schwergewichte der Branche auf den letzten Plätzen mit Einbussen von 2 bis 5 Prozent.