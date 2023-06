Siemens will sein florierendes Geschäft rund um Digitalisierung und Automatisierung weiter ausbauen. Der Technologiekonzern kündigte dafür Investitionen in neue Fabriken und Forschung in Asien, den USA und Europa an. Damit soll das Wachstumstempo beschleunigt werden. Siemens-Chef Roland Busch deutete unterdessen in einem Gespräch mit dem "Handelsblatt" an, dass der Vorstand sein 2021 festgelegtes Mittelfristziel von fünf bis sieben Prozent Wachstum pro Jahr anheben könnte. Die Siemens-Papiere gehörten mit einem Kursplus von 0,7 Prozent zu den besten Dax-Werten.