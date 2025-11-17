Um eine Entscheidung der Fed besser abschätzen zu können, liegt der Fokus auf US-Daten, deren Vorlage nach dem Shutdown-Ende noch nachgeholt werden muss. Bevor am Donnerstag die Jobdaten für September kommen sollen, sind die Marktteilnehmer laut den Experten der Helaba auf «alternative Informationsquellen angewiesen», darunter regionale Stimmungsindikatoren wie der am Montag erwartete Empire-State-Index.