Wie schon vor dem Wochenende scheuen die Anleger auch zu Beginn der neuen Woche das Risiko. Nach einem soliden Handelsauftakt rutschte der Dax schnell ins Minus und knüpfte damit an seine Schwäche der vergangenen beiden Handelstage an. Anleger halten sich vor der Veröffentlichung zahlreicher US-Konjunkturdaten in dieser Woche zurück, die Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben.