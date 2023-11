Am hiesigen Aktienmarkt standen am Mittwoch die Dax-Konzerne Infineon und Siemens Energy im Fokus. Infineon traut sich nach einem überraschend guten Jahresendspurt für das neue Geschäftsjahr 2023/2024 weiteres Wachstum zu. Zudem will der Chiphersteller die Dividende erhöhen. Das operative Gewinnziel von Vorstandschef Jochen Hanebeck liegt allerdings etwas unter den durchschnittlichen Marktschätzungen. Die Aktien knüpften mit einem Plus von fast acht Prozent an ihren starken Vortag an.