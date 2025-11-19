Positiv auf fielen die Aktien von Nutzfahrzeugherstellern: Daimler Truck erklommen im Dax mit einer Erholung um 3,2 Prozent die Spitzenposition. Traton folgten dem im MDax um 2,1 Prozent nach oben. Als erleichternd wurde laut Händlern ein Bericht aufgefasst, wonach die US-Umweltbehörde EPA zwar an neuen Abgasregeln für 2027 festhalte, aber den Prozess schlanker gestalten möchte. Ausserdem wurde am Markt darüber spekuliert, dass die Regeln im kommenden Jahr in den USA zu vorgezogenen Lkw-Käufen führen könnten.