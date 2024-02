Wichtiger aber sind für die Anleger die Inflationsdaten der weltgrössten Volkswirtschaft, da sie ein entscheidender Faktor für die geldpolitische Richtung der US-Notenbank Fed sind. Im März 2021 lag die Teuerung in den USA das letzte Mal unter drei Prozent. Für den Januar werden nun 2,9 Prozent erwartet, nachdem die Preise im Sommer 2022 in den USA noch mit einer Rate von über neun Prozent gestiegen waren, erinnert Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets an den Grund der Zinsanhebungen damals. Daher könnten die Börsen, und damit auch der Dax, von der Teuerungsentwicklung in den USA deutlich in die eine oder andere Richtung getrieben werden.