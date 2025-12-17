Die Titel deutscher Autohersteller zeigten sich nach einem EU-Vorschlag zu den Änderungen am Verbrenner-Aus etwas schwächer. Für die Papiere von BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen ging es zuletzt um 1,0 bis 1,9 Prozent nach unten. «Angesichts erhöhter Erwartungen an eine grundlegende Neuausrichtung der europäischen CO2-Politik für den Automobilsektor gehen wir davon aus, dass das angekündigte Paket bestenfalls als 'im Rahmen' liegend oder sogar als moderate Enttäuschung angesehen wird», kommentierte UBS-Analyst Patrick Hummel.