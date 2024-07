Positive Vorgaben kommen erneut von der US-Technologiebörse Nasdaq. Dort hatten die Leitindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite tags zuvor in einem verkürzten Handel Rekordhochs erklommen. Wegen eines Feiertags findet an diesem Donnerstag in den USA kein Handel statt, was auch an der deutschen Börse zu geringeren Umsätzen führt.