Am Abend entscheidet die Deutsche Börse turnusgemäss über die Zusammensetzung der Aktienindizes. Im Leitindex Dax dürfte sich nichts ändern. Laut Experten könnten aber der Reisekonzern Tui , der Lkw-Hersteller Traton und der Grossküchenausrüster Rational aber in den MDax der mittelgrossen Titel aufrücken. Tui-Aktien zogen um 6 Prozent an, Rational und Traton legten ebenfalls zu.