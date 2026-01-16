Die Papiere von LEG Immobilien büssten nach einer Abstufung auf «Neutral» durch Oddo BHF gut ein Prozent ein. Auch die Aktien der Norma Group litten unter einem skeptischen Analystenkommentar und gaben mit einem Minus von fünfeinhalb Prozent einen Grossteil ihre Jahresgewinne wieder ab. Die Anlagestory des Verbindungstechnik-Herstellers stehe auf dem Prüfstand, schrieb Pal Skirta vom Bankhaus Metzler in einer Studie. Er strich seine Kaufempfehlung und stuft die Papiere nun mit «Hold» ein.