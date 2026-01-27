Die Aktien der Gea Group revidierten einen Teil ihrer am Vortag im späten Handel erzielten Kursgewinne. Anleger hatten begeistert auf die vom Anlagenbauer vorgelegten Eckdaten reagiert und den Kurs auf den höchsten Stand seit Ende Oktober getrieben. Am Dienstag gehörten die Papiere aber mit einem Abschlag von zuletzt 1,3 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten. Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit den Prognosen, während der Gewinn je Aktie darunter liege, kommentierte JPMorgan-Analyst Akash Gupta.