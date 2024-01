Dem Dax hat am Dienstag nach schwachen deutschen Industriedaten der Schwung für weitere Kursgewinne gefehlt. Mit einem am Nachmittag verbuchten Verlust von 0,45 Prozent auf 16 641,01 Zähler bewegte sich der deutsche Leitindex weiter in der Spanne zwischen 16 450 und 16 750 Punkten der vergangenen Tage. Vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA an diesem Donnerstag zögern die Anleger also mit weiteren Käufen, die Kurskonsolidierung setzt sich fort.

09.01.2024 14:30