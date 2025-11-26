Stahlwerte standen ganz oben in der Anlegergunst. Die Aktien von Thyssenkrupp waren mit einem Kursaufschlag von 4,7 Prozent Spitzenreiter im MDax. Die Titel der Salzgitter AG im Sdax schnellten nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 7,9 Prozent nach oben. Die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick sehen im Aktionsplan der Europäischen Kommission eine stahlfreundlichere Politik. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranche vor einigen Jahren gewesen sei, hiess es.