Am Freitag richten sich die Blicke am deutschen Markt vor allem auf die Aktien von Salzgitter . Der Stahlkonzern senkte nach einem schwachen zweiten Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr. Auch in der zweiten Jahreshälfte sei noch keine spürbare Markterholung zu erwarten, hiess es vom Unternehmen. Für den Aktienkurs ging es um rund 17 Prozent nach unten, 2025 steht aber immer noch ein Kursplus von 37 Prozent auf dem Zettel.