In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax am Mittwoch um 0,65 Prozent auf 25.330 Punkte zu. Der Leitindex auf Eurozonen-Ebene EuroStoxx gewann 0,4 Prozent. In New York deutete sich für die wichtigsten Leitindizes ein robuster Start ab. Am Vortag war der Handel dort noch durchwachsen zu Ende gegangen.