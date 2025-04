Vor der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zurückgezogen. Die kräftige Erholung am Vortag verpuffte, die Sorgen wegen drohender Zölle werden grösser. Am Nachmittag weitete der Leitindex Dax die Verluste auf 1,64 Prozent auf 22.170 Zähler aus.