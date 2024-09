Die leichten Kursverluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag für Käufe genutzt. Sie setzen auf eine grosse Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwochabend. Der Dax legte gegen Mittag um ein halbes Prozent auf 18.731 Punkte zu und erreichte den höchsten Stand seit dem Rekordhoch zu Anfang des Monats. Das ist mit fast 19.000 Zählern in unmittelbare Reichweite gerückt.