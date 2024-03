Aktien aus dem SDax rückten am Dienstag auch verstärkt im Fokus. KWS Saat etwa verkauft das Mais-Geschäft in Südamerika und verwendet den Erlös für die Senkung der Schulden. Die Aktien gewannen an der Index-Spitze 7,7 Prozent. Zudem zogen die Anteile des Baumarktkonzerns Hornbach Holding nach vorläufigen Jahreszahlen um 6,1 Prozent an.