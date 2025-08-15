Vor dem Gipfel gingen die Blicke aber zunächst zu zahlreichen US-Konjunkturdaten. Während noch auf die Daten zur Industrieproduktion im Juli oder auf das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen im August gewartet wird, reagierte der Dax auf die Einzelhandelsumsätze und die Daten zu den Einfuhrpreisen kaum. Die Einzelhandelsumsätze im Juli stiegen etwas weniger als erwartet. Die Daten dürften nach den Worten der Helaba-Experten die bereits ambitionierten Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed allerdings «leicht dämpfen», denn die Vormonatswerte seien deutlich nach oben korrigiert worden. Die Einfuhrpreise sanken den Prognosen entsprechend moderat.