Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag im Handelsverlauf etwas ausgeweitet. Investoren gingen vor einem Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress keine grösseren Risiken mehr ein. Der Dax gab am frühen Nachmittag um 0,8 Prozent auf 18.334 Punkte nach. Er fiel wieder unter die Durchschnittslinie der vergangenen 50 Börsentage, ein Indikator für den mittelfristigen Indextrend.