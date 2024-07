Am deutschen Aktienmarkt hat am Montag der Optimismus aus dem frühen Handel rasch etwas nachgelassen. War der Leitindex Dax zunächst bis auf 18.546 Zähler gestiegen, notierte er am Nachmittag noch mit 0,29 Prozent im Plus bei 18.470,72 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen sank um 0,09 Prozent auf 25.138,58 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte quasi unverändert. Geopolitische Risiken angesichts neuer Spannungen im Nahen Osten könnten nicht ganz ausgeblendet werden, hiess es am Markt.