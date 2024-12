Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag zunächst abgerissen. Moderate Verluste prägten das Bild, eine weitere Höchstmarke blieb dem Dax verwehrt. Mit 0,2 Prozent auf 20.315 Zähler lag der deutsche Leitindex gegen Mittag im Minus. Am Vortag hatte der Dax unmittelbar zu Handelsbeginn mit 20.461 Zählern das sechste Rekordhoch in Folge erreicht, diese Gewinne anschliessend aber abgegeben.