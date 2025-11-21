Nach dem starken Ausblick von Nvidia schienen die Sorgen um die Ertragskraft des Boomthemas Künstliche Intelligenz am Vortag zunächst abgehakt. Die zunächst um fünf Prozent erholten Aktien des KI-Chipriesen verloren am Ende aber mehr als drei Prozent. Stephen Innes von SPI Asset Management sieht eine Reihe von Mosaiksteinen, die derzeit das grosse Bild ergeben. Er nennt unter anderem das hohe Investitionstempo im KI-Bereich, dem die Monetarisierung klar hinterherhinke. Ausserdem erhärtet sich die Annahme, dass die US-Notenbank Fed im Dezember auf eine Zinssenkung verzichten könnte.