Die Berichtssaison in Deutschland nimmt am Dienstag noch einmal Fahrt auf und wird die Anleger auch in den kommenden beiden Tagen beschäftigen. Am Morgen berichtete unter anderem der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer über die jüngste Geschäftsentwicklung. Optimismus hatte dessen Aktien tags zuvor bereits auf das höchste Niveau seit Ende Januar getrieben. Vorbörslich auf Tradegate gewannen sie nun weitere 1,8 Prozent zum Xetra-Schluss.