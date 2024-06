Nach einem starken Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt stehen die Signale am Dienstag auf leichte Verluste. Nicht zuletzt zu erwartende deutliche Einbussen der Airbus-Aktien dürften den Leitindex Dax im Aufwärtsdrang bremsen. Der Flugzeugbauer hat die Ziele für den Gewinn und die Auslieferungen in diesem Jahr gekappt.