Den jüngsten Rücksetzer des Dax dürften am Mittwoch wieder einige Käufer nutzen. An der Wall Street hatten die Kurse am Vorabend nach dem europäischen Handelsschluss zugelegt, hieran dürfte der deutsche Aktienmarkt anknüpfen. Unterstützung erhielten die US-Börsen vom Anleihemarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Papiere den vierten Handelstag in Folge gefallen war.