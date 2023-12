Siemens verringert seine Beteiligung an Siemens Energy wie angekündigt weiter. Wie der Technologiekonzern mitteilte, werden 8 Prozent der Anteile an Siemens Energy in den Pension-Trust e.V. übertragen. In der Folge sinke die Beteiligung an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent. Die Siemens-Aktien stiegen auf Tradegate um 0,1 Prozent und jene von Siemens Energy um 0,7 Prozent./edh/tih