Nach den Verlusten zum Wochenauftakt dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst behaupten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax einen Rückgang um 0,1 Prozent auf 24.600 Punkte. Tags zuvor war der Leitindex auf den niedrigsten Stand seit fast drei Wochen abgetaucht und hatte die 21-Tage-Linie unterschritten, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.