Auf der Unternehmensseite steht zum Wochenschluss der Stahlhändler Klöckner & Co im Fokus. Der US-Konzern Worthington Steel bietet 11 Euro je Aktie für die Düsseldorfer, deren Grossaktionär Friedhelm Loh das Angebot unterstützt. Der KlöCo-Aktienkurs schnellte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein Viertel auf 10,84 Euro nach oben. Bereits seit dem Bekanntwerden von Übernahmeverhandlungen Anfang Dezember 2025 war es steil nach oben gegangen.